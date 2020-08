Bâle

Il saute dans le Rhin en faisant un saut périlleux

L’an dernier, la star britannique de parkour Toby Segar avait fait le buzz en sautant de manière audacieuse dans le Rhin, à Bâle. Le Belge Jérémy Lorsignol l’a imitée vendredi dernier, mais il a ajouté une difficulté supplémentaire.

« Cela semblait plus grand dans la vidéo .» Le Belge J é r é my Lorsignol a commenté ainsi le saut que le Britannique Toby Segar avait effectué dans le Rhin l’année dernière. L’habitant du Plat Pays , âgé de 34 ans , s’est aussi essayé à réaliser c ette c ascade , vendredi dernier, mais en utilisant sa propre technique. Il a incorporé un saut périlleux dans son bond. La vidéo a déjà récolté plus de 21’000 likes sur TikTok.