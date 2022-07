Genève: Il sauve la vie d’une femme et est menacé d’expulsion

Fin avril, Mexhid, jeune Kosovar, sauvait Ivana de l’incendie de son appartement. Une histoire d’autant plus belle que cette dernière est Serbe et que les deux peuples n’ont pas toujours été en bons termes. Pourtant, ce geste héroïque a valu au jeune homme, illégalement établi à Genève, d’apparaître dans les radars de la police. Cette dernière, comme la loi l’y oblige, l’a dénoncé aux autorités compétentes. Ainsi, le 5 juillet, Mexhid a été condamné à des jours-amendes à hauteur de 4500 fr. pour séjour et travail illégaux. Notamment à cause d’un précédent, à Bâle. Il a fait recours contre cette décision de justice. Par ailleurs, son dossier a été transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Le jeune homme risque donc également l’expulsion.