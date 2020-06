«Il savait ce qu'il faisait et que c'était mal»

Rédiger un nouveau commentaire

Lobservateur 16.06.2020 à 16:18

Si on parlais de choses qui se passent plus prés de chez nous ? A Dijon par exemple, la police à une attitude anti-raciste exemplaire vis a vis de la diversité en fête, aucune bavure à déplorer: une ville ou on a vraiment envie de vivre ! Le marché immobilier local va flamber (mais je ne sait pas trop si c'est au propre ou au figuré).