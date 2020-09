Confortablement installé au bord de sa piscine samedi à Greenfield (Massachusetts), Matthew Bete n’a pu résister à l’appel de la sieste. L’Américain était lové dans les bras de Morphée quand un ours noir est entré dans la propriété à pas feutrés. Le plantigrade s’est d’abord abreuvé dans la piscine avant de s’approcher de son hôte. Curieux, l’ours a reniflé le pied droit de Matthew, puis lui a donné un petit coup de patte amical.

Réveillé en sursaut, l’habitant n’a pas semblé le moins du monde effrayé par l’animal. Au contraire, il a tout de suite dégainé son téléphone pour immortaliser cet improbable visiteur et partager cette rencontre avec son épouse. «Il m’a envoyé une photo d’un ours en train de courir dans le jardin et m’a écrit que l’animal avait touché son pied quand il dormait près de la piscine. Bien sûr, j’ai cru qu’il plaisantait», raconte Dawn Bete.