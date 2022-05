Canton de Saint-Gall : Il se baigne et tombe sur un os… probablement humain

Un jeune homme de 25 ans et une collègue sont allés profiter du beau temps au bord de la Thur près de Henau (SG). Sur place, ils ont découvert un os. La police doit clarifier son origine.

Mercredi, un jeune homme de 25 ans et une collègue ont voulu profiter du beau temps et sont allés au bord de la Thur près de Henau (SG). Leur première idée était de traverser la rivière «mais le courant était trop fort», explique-t-il à «20Minuten». Ils ont alors cherché un endroit près d’un banc de gravier, et là leur attention a été attirée par un objet blanc. En s’approchant, ils ont compris qu’il s’agissait d’un os.