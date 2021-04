Voici un footballeur auquel on ne reprochera pas, au moins, de simuler! L'attaquant du club de Pouso Alegre a inscrit le seul but de la rencontre comptant pour la 10e journée du championnat local du Minas Gerais, alors qu'il était en grande souffrance.

D'ailleurs, sur son but, le joueur n'a guère laissé plané le doute, alors qu'il boitait déjà bien bas avant de pousser le cuir au bon endroit. Reste que sa formation a surpris le favori Cruzeiro et ne compte plus que deux points de retard sur son adversaire de l'après-midi!