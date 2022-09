Ryan Reynolds se découvre une tumeur

Ryan Reynolds : Il se découvre une tumeur lors de sa coloscopie filmée

Après avoir aidé une fillette malade , Ryan Reynolds s’est fait une sacrée frayeur, en faisant une autre bonne action. Souhaitant encourager les gens - en particulier les hommes à partir de 45 ans - à faire une coloscopie, l’acteur canadien et le coprésident de son club de football de Wrexham, Rob McElhenney, tous deux âgés de 45 ans, ont décidé de s’associer à une organisation de sensibilisation au cancer du côlon.

Les deux hommes se sont donc fait filmer dans une vidéo diffusée sur YouTube. Ils ont ainsi eu droit à un examen visuel réalisé à l’aide d’un petit tube de petit calibre, long et flexible, muni en son bout d’une caméra introduit dans l’anus. «Normalement, je n’aurais jamais fait en sorte qu’une procédure médicale soit filmée et partagée, a dit Ryan. Mais ce n’est pas tous les jours que l’on peut sensibiliser les gens à quelque chose qui va très certainement sauver des vies. C’est une motivation suffisante pour que je vous dise qu’on me met une caméra dans le cul.»