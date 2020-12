Lucerne : Il se défend d’avoir été cruel envers les animaux

Un cavalier reconnu a été rejugé mardi. Son avocat affirme que le premier procès était «arbitraire». Le Ministère public estime au contraire que les témoins sont crédibles.

Condamné en 2019 à 100 jours-amende à 160 francs et à une amende de 4000 francs pour avoir frappé avec une cravache deux de ses montures, le cavalier de saut d’obstacles Paul Estermann avait fait appel et se retrouvait mardi devant le Tribunal cantonal lucernois.

Son avocat a qualifié le premier procès d’«arbitraire» et affirmé qu’il était basé sur une photo douteuse et des témoignages de personnes qui voulaient nuire à son client. Il a plaidé l’acquittement. De son côté, le Ministère public a exigé que la peine soit augmentée à 120 jours-amende et à une amende de 4800 francs. Il estime en effet que les témoins sont crédibles.