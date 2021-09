Neuchâtel - Il se déguise avec des centaines de masques jetés au sol

Plus de 500, c’est le nombre de masques récoltés au sol en un an par Yann à Neuchâtel. Cela fait longtemps que ce militant écologiste est en lutte contre le littering, soit le dépôt de déchets sauvages. Mais dimanche, le Neuchâtelois s’est fièrement exhibé dans sa ville, revêtu d’un déguisement confectionné par ses soins et agrémenté des centaines de masques ramassés par terre depuis qu’il a commencé à alerter la population sur ce fléau. Son action s’inscrit dans le prolongement des Poutzdays, des opérations de nettoyage qui se sont tenues dans tout le canton vendredi et samedi.