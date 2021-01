L’accusé travaillait à l’aéroport de Kloten. DR

Au cours de l’été 2019, un homme tombe amoureux de sa collègue de travail. À l’époque, tous deux travaillent comme agents de sécurité à l’aéroport de Zurich. Ils sont employés civils de la police cantonale zurichoise. Moins de six mois plus tard, la femme tombe enceinte. Alors que l’accusé veut garder l’enfant à tout prix, sa petite amie n’est pas sûre et change sans cesse d’avis. Il s'ensuit une dispute au cours de laquelle le prévenu, âgé de 28 ans, s’emporte et lance:« Si tu ne veux pas garder le bébé, un événement grave pourrait survenir à l’aéroport ou chez ton mari» (en dialecte suisse allemand dans le texte). C’est ce qui figure dans l’acte d’accusation.

Deux semaines après cette dispute, la femme, qui entre-temps a effectivement perdu le bébé à naître pour des raisons de santé, fait part des déclarations de son petit ami au service du personnel de la police cantonale de Zurich. Le prévenu est ensuite arrêté et passe 47 jours en détention. Il nie avoir parlé d’un carnage.

Lors d’une perquisition chez le prévenu, la police a découvert 60 armes, toutes légalement déclarées. De plus, sur son ordinateur, les enquêteurs ont retrouvé des images non censurées de l’attentat de mars 2019 à Christchurch (Nouvelle-Zélande). L’accusé a expliqué qu’il avait analysé la vidéo pour des raisons professionnelles.

Paroles prononcées en privé

Pour le Ministère public, lorsqu’il s’est disputé avec sa maîtresse et vu les paroles prononcées, l’accusé devait s’attendre à des suites, rapporte de «Zürcher Unterländer». «Les accusations sont complètement farfelues», a déclaré l’avocat de la défense mardi, lors de l’audience au Tribunal de Bülach. Il a ajouté que l’accusé avait fait cette déclaration en privé et n’avait en aucun cas effrayé un grand nombre de personnes en le faisant. Le cas présent est un exemple de réaction excessive des forces de l’ordre. L’accusé a été poursuivi en raison de son apparence et de sa fascination pour les armes.»