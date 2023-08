Tory Lanez se dit innocent et refuse de présenter des excuses

Getty Images for MCM

«Je n’ai jamais laissé une période difficile m’intimider. Je ne laisserai jamais une peine de prison m’intimider. Peu importe la manière dont on a essayé de détourner mes propos, j’ai toujours assuré que j’étais innocent et je le ferai toujours. Cette semaine au tribunal, j’ai assumé les échanges verbaux et intimes que j’ai eus avec les parties impliquées. C’est tout», a fait savoir l’artiste.