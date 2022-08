Etats-Unis : Il se donne la mort après avoir foncé dans une barricade près du Capitole

Vers 4h du matin dimanche, un homme a percuté en voiture une barrière de sécurité entourant le siège du Congrès US et tiré des coups de feu, avant de retourner son arme contre lui.

La voiture a pris feu et l’homme en est sorti, avant de commencer à tirer en l’air.

Un homme s’est donné la mort tôt dimanche après avoir foncé en voiture dans une barricade près du bâtiment où siège le Congrès américain , à Washington, et avoir tiré plusieurs fois en l’air sans faire de blessés, a annoncé la police du Capitole.

Enquête ouverte

«Peu après 4 h 00 du matin, un homme a foncé avec sa voiture dans une barricade anti-véhicules située sur East Capitol Street et Second Street», soit juste derrière la Cour suprême américaine et à deux pas du Capitole, selon un communiqué de la police du Capitole dimanche matin.