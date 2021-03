Estavayer-le-Lac (FR) : Il se fait arrêter après deux cambriolages dans la même nuit

Un homme de 20 ans s’est fait appréhender mardi après deux vols dans la même soirée. Il serait aussi impliqué dans plusieurs autres vols récents.

Selon un communiqué, de nombreux dispositifs ont été déployés pour le retrouver, en collaboration avec la police vaudoise. C’est notamment grâce à la piste flairée par un chien que le périmètre de recherche a pu être restreint et que l’individu a été appréhendé.

Six plaintes élucidées

L’homme de 20 ans, domicilié dans la région, a été arrêté et emmené au poste. Il a directement reconnu les faits. Dans la foulée, cinq vols et une tentative de vol commis entre février et mars de cette année ont pu lui être attribués. Les préjudices s’élèvent au total à environ 3000 francs.