Lausanne : Il se fait cambrioler le temps de remonter sa lessive

Arnaud, un voisin récemment installé, rentrait tranquillement chez lui lorsqu’il est tombé sur une altercation entre un homme et une femme au milieu de la route. Cette dernière clamait haut et fort qu’elle était en train de se faire agresser. Voulant d’abord défendre la femme, Arnaud a vite compris qu’il se trompait de victime.

Après avoir appelé la police, Arnaud, Brandon et son fils se sont lancés à la poursuite de la voleuse, sans succès. Les autorités ne l’ont toujours pas retrouvée et les investigations de la police judiciaire sont en cours. «Ce genre d’incidents est peu fréquent, nous recensons environ une dizaine de cas par année», explique la police de Lausanne. Les autorités donnent toutefois quelques conseils: signaler à la police, via le 117, tout comportement «étrange» dans les immeubles et à leurs abords, fermer son logement à clé, même lorsque l’on sort pour un bref instant et éloigner les valeurs (sac à main, porte-monnaie, téléphone portable, etc.) de la porte d’entrée de son logement.