Cerlier (BE): Il se fait frapper et voler à un arrêt de bus

Les prévenus ont probablement entre 15 et 20 ans et portaient des vêtements sombres au moment des faits.

Un homme de 26 ans a été frappé et détroussé par des inconnus dans la commune de Cerlier (BE), samedi peu après 22h. Selon les premiers éléments de la Police cantonale bernoise, des hommes se sont dirigés vers le jeune, qui se trouvait à l’arrêt de bus de l’Amthausgasse en compagnie d’une femme, et l’ont frappé avec un objet. De plus, ils lui ont volé son sac à dos avant de prendre la fuite dans différentes directions, probablement vers les communes de Vinelz et d’Anet. Le jeune a été emmené à l’hôpital par une équipe d’ambulanciers.