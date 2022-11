Wikipedia : Il se fait passer pour l’inventeur du grille-pain pendant dix ans

Pendant plus d’une décennie, lorsqu’on cherchait sur le web le nom de l’inventeur du grille-pain, l’article de Wikipédia consacré à Alan MacMasters apparaissait en premier. Et pourtant…

Et pourtant, l’inventeur écossais du XIXe siècle n’existe pas. Le vrai Alan MacMasters (30 ans) est un ingénieur en aérospatiale de Londres, à l’origine d’un canular vieux d’une dizaine d’années qui a trompé auteurs de livres, journaux, écoles et même le gouvernement écossais.

De Maddy Kennedy à Alan MacMasters

L’histoire a été relatée dans un article du 19 novembre 2022 publié par la BBC . Elle commence le 6 février 2012. Alan MacMasters, alors étudiant, assistait à un cours universitaire lorsque la classe a été mise en garde par un professeur contre l’utilisation de Wikipédia comme source d’information. Pour illustrer son propos, le professeur a déclaré qu’un de ses amis – un certain Maddy Kennedy – s’était présenté sur le site comme «l’inventeur du grille-pain».

Alan et un de ses camarades, Alex, ont trouvé l’histoire «amusante» et ont décidé de corriger l’article. Désormais, ce ne sera donc plus Maddy Kennedy, mais Alan MacMasters qui aurait inventé le grille-pain en 1893 à Edimbourg.