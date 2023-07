Il se fait passer pour un ado, 100 filles lui envoient des nudes

Les filles envoyaient photos et vidéos et acceptaient des appels vidéo.

Le Tribunal correctionnel de Lucerne a récemment condamné un homme, aujourd’hui âgé de 45 ans, à 18 mois de prison avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve de trois ans pour actes sexuels multiples sur des enfants, pornographie multiple et multiples contraintes et tentatives de contraintes. L’individu est aussi interdit à vie d’exercer une activité avec des enfants et des adolescents.

Entre 2012 et 2020, cet artisan d’Horw (LU) a utilisé diverses applications pour assouvir ses penchants sexuels. Il a ainsi contacté près de 10’000 filles âgées de 10 à 17 ans. Disant être un adolescent de 18 ans, il passait rapidement au sexting dans les chats. Une centaine de filles ont accepté de lui envoyer des photos topless ou nues, des vidéos sexuelles et de faire des appels vidéo – lors desquels l’homme n’allumait jamais sa caméra.

Il se dénonce lui-même

Quand certaines filles ont voulu arrêter lui disant qu’elles avaient désormais un petit ami, l’homme de 45 ans ne l’a pas accepté. Il a alors menacé de diffuser les images sur Internet et à leurs adresses, de tout envoyer à leurs petits copains ou encore de créer des groupes de discussion avec d’autres hommes. Sous pression. certaines filles lui ont donc envoyé des photos toujours plus osées.

Après huit ans, l’homme a reconnu lui-même son penchant. Il s’est alors rendu volontairement en thérapie et s’est dénoncé. À noter enfin qu’en plus de la peine mentionnée plus haut, l’homme de 45 ans devra suivre une thérapie «pour contrôler ses tendances sexuelles et éviter une récidive».