Erreur de jeunesse : Il se fait retirer son permis le jour où il réussit l’examen pratique

Il y a sans doute des façons plus intelligentes de fêter l’obtention de son permis de conduire. Jeudi, un jeune Kosovar de 18 ans a passé avec succès son examen pratique et a ainsi obtenu le droit de rouler. Le même jour, il a décidé d’en profiter et le respect des règles dont il a fait preuve lors de son examen n’était plus qu’un lointain souvenir.