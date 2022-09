Football : Il se fait tatouer la plus belle action de sa carrière

Vous souvenez-vous de Ramires? Cet infatigable milieu de terrain s’était rendu indispensable tant à Chelsea qu’en équipe du Brésil dans les années 2010. Transféré en Chine au mercato hivernal 2016, il a totalement disparu des radars. Son nom est réapparu ces derniers jours dans la presse brésilienne et britannique. La cause: l’intéressé désormais âgé de 35 ans et sans club depuis bientôt deux ans, s’apprête à prendre sa retraite. Ses adieux devraient intervenir le 6 novembre à l’occasion d’un match de gala auquel prendra notamment part Ronaldinho.

Histoire - peut-être - de marquer le coup, Ramires s’est fait tatouer sur la jambe droite la plus belle action de sa carrière: son but inscrit avec Chelsea sur la pelouse du FC Barcelone le 24 avril 2012, en demi-finale retour de Ligue des champions. Vainqueurs sur la plus petite des marges à l’aller (1-0), les Blues étaient menés 2-0 au Camp Nou lorsque le Brésilien, lancé en profondeur par Frank Lampard, avait trompé Victor Valdes d’une audacieuse balle piquée en fin de première mi-temps et réduit l’écart à 2-1. Virtuellement qualifié à ce moment-là, le club anglais avait fini par égaliser grâce à Fernando Torres. Un mois plus tard, il remportait la «Coupe aux grandes oreilles» pour la première fois.