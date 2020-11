Une mère de famille saint-galloise est choquée. Samedi dernier, elle a passé du bon temps avec son mari et ses deux enfants de 2 et 4 ans dans un parc de Wil lorsqu’elle a aperçu un individu louche, assis sur un banc. «C’était 11h du matin. L’homme avait l’air bizarre. Il grelottait alors qu’il faisait bon». En regardant de plus près, elle a vu qu’il tenait une cuillère avec un liquide à l’intérieur. «Il a mis le liquide dans une seringue avant de se l’injecter dans le bras. L’homme a consommé des drogues sous les yeux de mes enfants.»

La maman a fini par prendre ses enfants et de s’en aller. Son mari, lui, a contacté la police. «S’il laisse traîner sa seringue et que des enfants la trouvent… Wil a un problème de toxicomanie. Beaucoup de gens le savent!» Après ce qui s’est passé, la mère de famille est décidée: elle veut déménager et ce le plus rapidement possible.