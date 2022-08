Timal se filme en frappant son chien

Maltraitance animale : Timal se filme en train de frapper son chien

Après le footballeur Kurt Zouma qui avait frappé son chat, c’est au tour de Timal de faire preuve de maltraitance animale. Mardi 30 août 2022, le rappeur français de 25 ans a publié une vidéo de 8 secondes sur Snapchat où on le voit envoyer de violents coups de pied sur la tête de son chien allongé dans son panier, complètement terrifié. La raison? L’animal aurait uriné dans le salon. «Connard va», a écrit le Français en légende. Dans une deuxième story, on voit le chien avec une muselière et Timal se justifie en disant que ces sévices étaient pour «l’éducation».