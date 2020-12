États-Unis : Il se fracture le crâne en «poursuivant son rêve»

Un jeune homme a fini à l’hôpital après avoir tenté un saut extrêmement périlleux depuis un pont texan. Le jeune homme assure qu’il ne regrette rien.

Il a bien failli y rester, mais Saa Fomba assure qu’il ne regrette rien. Dans une vidéo publiée vendredi, le jeune homme exhorte les internautes à «poursuivre leurs rêves». Il annonce ensuite qu’il va sauter du sommet de l’arche du pont Pennybacker, à Austin (Texas). «Je ne vois aucun plaisir à vivre une vie normale», explique-t-il. On peut effectivement voir Saa Fomba escalader l’arche et accomplir ce saut extrêmement dangereux, dont il a peu de chances de réchapper.

Quelques instants plus tard, un bateau qui passait par là sort le jeune homme de l’eau. On le voit quelques instants plus tard étendu au sol, en attendant l’arrivée des secours. Le youtubeur donne ensuite de ses nouvelles: «C’est mon troisième jour à l’hôpital. Je peux marcher… je me suis fracturé une partie du crâne», confie Saa. Le jeune homme dit avoir reçu de nombreux messages de personnes lui demandant si le jeu en valait la chandelle. «Personne ne souhaite se blesser, mais cela vaut toujours la peine de poursuivre ses rêves», assure-t-il.

«J’ai un p*** de gros ego»

Le South Austin Medical Center de St. David confirme à CBS Austin avoir pris en charge Saa Fomba le lundi 23 novembre. L’Américain a publié sa vidéo vendredi et l’on ignore si des poursuites ont été engagées contre lui. Dimanche, il a tenté de se justifier pour faire taire ses détracteurs: «J’ai un p*** de gros ego et je sais ce dont je suis capable. J’étais motivé, non pas à sauter d’un pont pour frimer et vous dire d’aller faire la même chose, mais pour vous pousser à trouver quelque chose en vous qui vous motive à poursuivre vos propres rêves. C’est tout.»

Le pont Pennybacker se situe à 30 mètres au-dessus de l’eau, mais on se trouve deux fois plus haut, entre 60 et 70 mètres, au sommet de son arche. C’est un véritable miracle que le jeune homme ait survécu à ce saut.