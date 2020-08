Football

Il se joue du champion du monde de FIFA

Jordan Torunarigha n’est pas qu’un grand espoir du foot allemand. Il est aussi une star sur console.

«Honnêtement, je n'ai pas grand-chose à lui apprendre défensivement, on voit que Jordan est un défenseur central, a souri le vaincu. Quand il a joué calmement il s'est bien avancé dans ma moitié de terrain, mais il est parfois trop pressé et en veut trop et trop vite. Par rapport à mes précédents adversaires Thilo Kehrer (PSG) et Niklas Dorsch (Heidenheim), Jordan était définitivement meilleur. Peut-être qu'il devrait diriger les prochaines sessions d’entraînement (rires).»