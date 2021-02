États-Unis : Il se kidnappe lui-même pour éviter d’aller bosser

Un jeune homme de 19 ans a fait croire aux enquêteurs que deux individus masqués l’avaient enlevé et abandonné. Or, tout était faux: il n’avait simplement pas envie d’aller travailler.

Il existe toute une ribambelle d’excuses possibles et imaginables à utiliser pour ne pas aller travailler. Un jeune homme de 19 ans a poussé le bouchon un peu loin, le 10 février dernier à Coolidge (Arizona). Ce jour-là vers 17h30, une patrouille de police a retrouvé Brandon Soules près d’une tour d’eau, les mains liées derrière son dos et un bandana dans la bouche. L’Américain a alors expliqué aux officiers que deux hommes masqués l’avaient kidnappé et l’avaient assommé avant de l’abandonner là.