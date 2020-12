Brooklyn va-t-il donc prendre sa revanche en étant cette fois devant l’objectif et suivre ainsi les traces de sa fiancée, l’actrice Nicola Peltz, qui est aussi mannequin? En tous cas, toutes les chances sont de son côté. Selon le « Sun », c’est Robert Ferrel, agent très reconnu dans l’univers de la mode, qui va gérer sa nouvelle carrière. Celui-ci a travaillé avec les plus célèbres top models internationaux, tels que Kate Moss, Naomi Campbell, Claudia Schiffer ou encore Eva Herzigova, pendant de nombreuses années.

«Brooklyn a un visage reconnaissable aujourd’hui et il est très demandé dans le monde dans le mode, surtout en tant que fils de David et Victoria Beckham, confie une source. En plus, il a l’un des meilleurs agents du milieu qui va l’aider à construire sa carrière et lui trouver des contrats lucratifs. C’est un changement prometteur pour lui.» Seul l’avenir le dira…