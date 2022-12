Il se les gèle dans son appartement-passoire à Genève

Genève : Il se les gèle dans son appartement-passoire

Un poêle à bois pour se chauffer, un simple vitrage comme isolation. Un Genevois de 27 ans occupe depuis un an et demi un deux-pièces situé aux Pâquis, qui offre des conditions de vie pour le moins spartiates. «Chez moi, il fait 14 degrés le matin et l’humidité dépasse 70%», déplore-t-il dans la «Tribune de Genève», mardi. Son immeuble, qui appartient à la Ville de Genève, et est administré par la Gérance immobilière municipale, est en effet une passoire énergétique.