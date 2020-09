Le père n’ayant plus sa femme pour assouvir sa colère, il s’est rué dans la chambre de son fils de 6 ans qui dormait et l’a extirpé de son lit pour ensuite… le balancer par le balcon. Des voisines racontent au Parisien: «On était au téléphone avec la police, on leur disait de venir nombreux. Quand, tout à coup, on a vu le monsieur sortir sur le balcon avec le petit. On tentait de le calmer, on lui disait Arrête, arrête! Et là, il a jeté son fils par la fenêtre, comme un sac poubelle. Il avait même pris de l'élan pour bien le lancer…»