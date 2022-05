Zurich : Il se masturbe pour passer le temps: mal lui en a pris

Un homme de 26 ans a été vu par deux jeunes filles alors qu’il s’adonnait à l’onanisme. Il risquait gros pour cet acte qu’il ne s’explique pas.

Un homme de 26 ans s’est retrouvé récemment devant le Tribunal de district de Bülach (ZH). En février de l’année passée, il voulait aller chercher sa femme en voiture et était un peu en avance. Il a alors sillonné les rues, sans but précis. Sauf qu’à un moment, il s’est masturbé sans se rendre compte que deux jeunes filles étaient présentes non loin de là. Une des jeunes filles a pris une photo de la plaque d’immatriculation de la voiture et s’est rendue à la police.

Pour ces faits, la justice a été saisie de cette affaire car les deux jeunes filles avaient 13 et 14 ans. Du point de vue pénal, ce qu’il a fait n’est pas considéré comme de l’exhibitionnisme mais comme un acte sexuel avec enfant vu l’âge des «témoins». Et ce qui aurait dû lui valoir une amende ou au maximum 180 jours-amende a des conséquences plus lourdes. Une peine de prison allant jusqu’à 5 ans est possible, assortie d’une interdiction à vie de travailler avec des enfants et des adolescents.