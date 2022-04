Winterthour (ZH) : Il se masturbe, se blesse aux poumons et finit aux soins intensifs

Un jeune homme de 20 ans a passé quatre jours à l’hôpital après une mésaventure en pleine séance «auto-érotique». Son cas est documenté dans une revue.

Une fin heureuse

Le jeune homme a été admis aux soins intensifs «pour une observation plus approfondie». «L’examen clinique a révélé un visage tuméfié et des crépitations s’étendant de la mandibule vers le cou et la poitrine jusqu’aux coudes des deux côtés», détaille le rapport. Il a bénéficié d’un apport en oxygène puis a pu être transféré le lendemain matin dans le service général d’où il a pu sortir après trois jours, traité via du paracétamol pour les douleurs, qui ont fini par s’atténuer.