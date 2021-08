Tessin : Il se noie à l’embouchure d’une rivière à Lugano

Lors d’une baignade, un homme de 27 ans n’est pas remonté à la surface dimanche. Malgré l’intervention des secours, il est décédé quelques heures plus tard à l’hôpital.

Les secours sont parvenus à le réanimer sur place. Mais l’homme est décédé quelques heures plus tard à l’hôpital. L’intervention a mobilisé des agents de la police cantonale, et de la ville de Lugano, ainsi que du personnel de la Société de sauvetage de Lugano et de Mendrisio, et des sauveteurs de la Croix Verte.