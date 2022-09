France : Il se noie dans une rivière en tentant d’échapper à un contrôle de police

Enquête pour refus d’obtempérer

Retrouvé inconscient

«Un policier se précipitait dans le Cher pour le secourir sans y parvenir. Les sapeurs pompiers de Tours étaient immédiatement sollicités et procédaient aux opérations de secours avec l’aide de plusieurs plongeurs. Après plus de 30 minutes de recherche, le conducteur du véhicule était retrouvé inconscient dans la rivière. En arrêt cardio-respiratoire et malgré des tentatives de réanimation, il décédait sur place», selon le communiqué. Une autopsie aura lieu lundi à l’Institut médico-légal de Tours et des prélèvements toxicologiques seront réalisés dans ce cadre, a ajouté le parquet samedi soir.