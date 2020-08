Baseball

Il se plaint d’une bande de «fandémiques»

Le manager des New York Yankees n’a pas aimé que des supporters adverses fassent du bruit à l’extérieur du stade de Philadelphie.

En Ligue majeure de baseball, les fans non plus ne sont pas autorisés à assister aux rencontres. Alors une joyeuse bande de fans, autoproclamée le «Fandemic Crew», a tout de même trouvé le moyen de faire du bruit pour ses joueurs des Philadelphia Phillies, malgré les masques de protection réglementaires.

Certains irréductibles se sont postés hors du Citizens Bank Park de la Cité de l’Amour fraternel pour chanter à la gloire de leur franchise, avec notamment le renfort d’une fanfare. En plus des trompettes, les Philadelphiens ont eu le bon goût d’y ajouter de nombreux joueurs de batterie. D’où un vacarme que les joueurs n’ont plus l’habitude de devoir supporter, en ces périodes troubles de pandémie mondiale de Covid-19.

Toute cette agitation n’a pas du tout été du goût d’Aaron Boone, le manager de l’adversaire du jour des New York Yankees. Il est en effet allé se plaindre aux arbitres de la rencontre. Les directeurs de jeu n’ont pas accédé à ses demandes. Il faut dire qu’ils sont arbitres et non agents de la circulation...