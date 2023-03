Berne: Il se pointe au stade quatre heures trop tôt: banni pendant deux ans

«Avant de me rendre à Berne, je me suis renseigné. Selon l’inscription au fichier Hoogan, mon ids se terminait à midi!» Or, selon le club bernois, elle courait en réalité jusqu’à minuit. En cause, une interprétation de langage. Il était en effet spécifié sur le courrier adressé à Sam, trois ans plus tôt, que sa sanction était valable jusqu’au 4 février «y compris». «Honnêtement, je n’aurais pas tout risqué pour un match», regrette Sam, qui s’est vu signifier un nouveau bannissement de deux ans. Le gendarme qui avait communiqué l’heure figurant dans Hoogan a confirmé le malentendu et essayé de plaider la bonne foi du fan auprès du CP Berne. Sans succès.