Crise sanitaire : «Il se pourrait que nous devions à nouveau recourir au chômage partiel»

Le président de la Confédération Guy Parmelin s'inquiète de l’interruption de nombreuses chaînes d'approvisionnement des entreprises suisses. Selon lui, il est possible que les entreprises doivent encore recourir au chômage partiel l’année prochaine.

Le Conseil fédéral n'a qu'un objectif: revenir à la normale le plus rapidement possible. C’est ce que déclare le président de la Confédération Guy Parmelin dans un entretien au «SonntagsBlick». Interrogé sur le mouvement de contestation à la politique sanitaire du gouvernement, l’UDC vaudois répond: «Il y a aussi beaucoup de gens qui disent que les mesures ne sont pas assez strictes. Nous ne voulons pas d'un nouveau confinement. La crise sanitaire apporte toujours de nouvelles difficultés avec elle et ce n'est pas encore fini.»