Hockey sur glace – Il se prend le puck en pleine tête

En conférence de presse, où il a exposé sa blessure et ses points de suture, Sullivan a décrit sa mésaventure avec une once d’humour: « J’étais au mauvais endroit au mauvais moment. » Et d’ajouter: « C'était un puck rapide. Je ne l’ai vu qu’à la dernière seconde et j e n ’ai pas pu bouger assez rapidement. »