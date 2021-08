Baseball - Il se prend une balle frappée à 160 km/h en pleine tête

C’était le scénario catastrophe de tout match de baseball, un incident extrêmement rare aussi: le lanceur des Oakland Athletics, une équipe de la ligue professionnelle nord-américaine (MLB), a été heurté de plein fouet par la balle renvoyée à pleine vitesse (à plus de 160 km/h) par le batteur adverse. Une balle de baseball? Presque aussi dure que du roc et potentiellement mortelle lorsqu’elle est renvoyée à pleine vitesse au moyen d’une batte.

Chris Bassitt, le lanceurs des A’s, n’a eu aucune chance d’éviter le projectile. La distance entre le monticule où prend place le lanceur et le batteur adverse n’est en effet que de 18 mètres. Avec une balle qui fuse à près de 150 km/h et met 400 millisecondes pour atteindre le batteur, le temps de réaction est infime.

Coéquipiers et adversaires sous le choc

Effarés et choqués, ses coéquipiers et adversaires ont craint le pire lorsqu’ils l’ont vu s’effondrer après avoir été touché en pleine tête par la balle. Aux dernières nouvelles, celle-ci n’a pas endommagé l’œil du lanceur, qui est resté conscient, mais des examens médicaux complémentaires doivent encore déterminer la nature exacte et la gravité de ses blessures, a indiqué le manager des A’s, Bob Melvin.