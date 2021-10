Indonésie : Il se prénomme Abcdef Ghijk, sa fiche de vaccination devient virale

En Indonésie, lorsqu’un élève de 12 ans est allé se faire vacciner, les agents de santé ont d’abord cru à une blague. Puis le garçon leur a montré le nom brodé sur sa chemise.

Il y a quelques jours, un garçon au nom inhabituel figurait sur une liste de vaccination dans la province indonésienne de Sumatra Sud. Le personnel de santé a d’abord pensé qu’il s’agissait d’une blague, mais il s’est avéré que l’élève de 12 ans s’appelle vraiment Abcdef Ghijk Zuzu. Son nom brodé sur sa chemise et sa carte d’identité à l’appui. Son histoire est en train de faire le tour du monde sur internet. Elle devient… virale.

Un policier présent a documenté ce curieux cas pour les médias sociaux, qui se sont jetés dessus et ont confronté le père. Il a déclaré qu’il lui a fallu six ans pour choisir un nom particulier pour son premier né. Il aimait faire des mots croisés et qu’il avait choisi les lettres de l’alphabet pour cette raison. Il a également expliqué qu’il avait toujours rêvé de devenir un auteur. Il a donc combiné le nom de son fils avec ses hobbies.