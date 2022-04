Football : Il se prive tout seul d’un but splendide

Après avoir remonté tout le terrain balle au pied et dribblé trois joueurs, Eduardo Diniz a raté le plus facile lors d’un match de championnat d’État au Brésil.

Eduardo Diniz avait fait le plus dur, mais il a flanché au moment de conclure son slalom par un but.

À la suite d’une phase offensive de São Bento, le latéral de 33 ans récupère le ballon dans son camp et se projette à toute allure en contre-attaque. Après avoir éliminé un premier défenseur à hauteur du milieu de terrain puis un deuxième à proximité de la surface en lui infligeant un petit pont, Eduardo Diniz se présente seul face au gardien. À ce moment-là, il peut remettre en retrait à l’un de ses coéquipiers, démarqué, mais il choisit la solution individuelle. Lancé, il dribble le dernier rempart sans problème et n’a plus qu’à conclure dans le but vide. C’est là qu’intervient le drame: arrivé aux 6 mètres, il expédie le cuir dans les tribunes.