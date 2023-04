Angleterre: Arrêté pour s'être promené avec un goéland en laisse

Les goélands et mouettes des stations balnéaires britanniques sont bien connus pour leur agressivité envers les vacanciers. Mais la police a dû intervenir dans le nord de l’Angleterre, au secours d’un oiseau promené en laisse par un homme ivre, et enquête désormais sur l’incident, qui a suscité une vive émotion. Une photo de l’homme, en jogging noir et traversant une rue sur un passage clouté en tirant l’oiseau, a été largement partagée sur les réseaux sociaux.

La police du Lancashire, dans le nord-ouest, a annoncé avoir été contactée lundi soir, vers 20h, «au sujet d’un homme tirant un goéland sur un trottoir, avec une corde autour de son cou», dans la ville côtière de Blackpool. «Des agents sont intervenus et l’homme, un quinquagénaire, a été arrêté pour ébriété et trouble à l’ordre public, puis libéré», a-t-elle expliqué vendredi, précisant que «l’incident fait toujours l’objet d’une enquête».

Extrêmement stressant pour l’oiseau

«Il est totalement inapproprié et inacceptable de traiter un animal sauvage de cette manière», a réagi la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA). «Mettre un goéland en laisse est extrêmement stressant pour l’oiseau, car cela l’empêche de suivre son comportement naturel et pourrait entraîner des blessures, voire la mort.»

Jusqu’à six mois de prison

Le bien-être des animaux est pris très au sérieux au Royaume-Uni, et la cruauté envers les animaux est un délit sérieusement puni par deux lois de 1981 et de 2006, avec des peines pouvant atteindre six mois de prison pour les cas les plus graves.