Royaume-Uni : Il se réveille dans un monde chamboulé: «Comment lui dire?»

Sorti d’un coma de 11 mois, un jeune homme de 19 ans ignore tout de la pandémie, alors qu’il a lui-même contracté le Covid-19 à deux reprises. Sa famille se demande comment lui annoncer la nouvelle.

La vie de Joseph Flavill, 19 ans, a basculé le 1er mars 2020. Ce jour-là, le jeune homme a été renversé par une voiture alors qu’il rentrait chez lui à Tutbury (centre de l’Angleterre). Trois semaines plus tard, le confinement général était décrété au Royaume-Uni en raison de la crise sanitaire, mais Joe n’en a rien su: il était dans le coma. Après onze mois de calvaire, le jeune homme s’est réveillé et fait de lents progrès. Mais il ignore tout de la pandémie et surtout, qu’il a lui-même contracté deux fois la maladie.