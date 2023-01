Football: Il se sacrifie pour revenir dans le club de sa vie et marque pour son retour

Lucas Pérez vivait la vie de joueur de première division. Après un passage pas franchement mémorable du côté de l’Angleterre, sous les couleurs d’Arsenal et de West Ham, l’attaquant espagnol était revenu au pays et faisait ses stats dans des clubs de Liga. Jusqu’au moment où il s’est dit que le plus haut niveau, ses beaux salaires et ses beaux stades, ça ne lui allait plus…