Aaron Carter se sépare encore de sa fiancée

Aaron Carter : Il se sépare une nouvelle fois de sa fiancée

Le chanteur Aaron Carter a encore rompu avec la mère de son fils. Dégoûté par son ex, il ne veut plus entendre parler des femmes.

La coupe est pleine pour Aaron Carter. Alors qu’il s’était déjà séparé à plusieurs reprises de sa fiancée Melanie Martin, le chanteur de 34 ans a annoncé qu’ils avaient encore rompu. «Ma relation est arrivée à un point de non-retour. Merci de respecter mon intimité pour le moment», a-t-il écrit sur Twitter , mercredi 23 février 2022. L’Américain, qui avait révélé sa bisexualité en 2017 , a fait savoir qu’il était profondément blessé par cette rupture. «Je n’ai pas l’intention d’avoir une relation de sitôt. J’ai trop de cicatrices et je ne peux faire confiance à aucune femme. Je vais donc protéger mon âme et mon cœur en ce moment», a ajouté celui qui a déjà connu d’autres déceptions avec la gent féminine.

Si le petit frère de Nick Carter n’a pas donné la raison de cette énième séparation, on sait qu’il avait déjà eu de sérieux problèmes avec la Bulgare de 30 ans. En mars 2020, deux mois après l’avoir rencontrée, Aaron avait déposé plainte contre elle, pour violences domestiques. «Je suis choqué parce que j’ai tout fait pour que ça marche entre nous», avait-il confié à l’époque à TMZ. Pour celui qui s’était fait tatouer le prénom de sa dulcinée sur le front, aucune réconciliation n’était possible. Pourtant, peu de temps après cet incident, les deux ex s’étaient remis ensemble pour accueillir leur premier enfant, Prince, né en novembre 2021. De nouveau célibataire, Aaron se console grâce à sa paternité. «Mon fils est mon plus grand succès. J’aime mon petit garçon», vient-il d’ajouter sur Twitter.