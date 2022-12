Football : Il se tatoue «Messi» sur le front… puis regrette

L’influenceur Mike Jambs a décidé d’aller encore plus loin en se faisant tatouer le visage en l’honneur de Lionel Messi, vainqueur de son premier titre mondial. Le créateur de contenus a partagé, sur son compte Instagram (144’000 abonnés), une vidéo dans laquelle on peut y voir l’inscription «Messi» sur son front, trois étoiles sur sa joue gauche et «D10S» - qui signifie Dieu - sur sa joue droite.