Etats-Unis : Il se trouve moche sur Zoom, il se fait opérer

L’ère des conversations et des réunions par écrans interposés booste la chirurgie esthétique en temps de pandémie outre-Atlantique.

«La première fois que je me suis vu sur Zoom, je me suis dit Oh, beurk!» avoue cet adepte des injections de Botox, passé sous le scalpel pour la première fois en octobre 2020, avec un lifting du bas du visage et du cou, une chirurgie des paupières et un resurfaçage au laser.