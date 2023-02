Canton de Zurich : Il se venge de son amant en dévoilant à son patron son homosexualité

C’est une affaire de vengeance glauque qu’a dû juger la justice zurichoise. En effet, un Suisse de 55 ans, divorcé et habitant la région zurichoise, a eu une liaison avec un homme beaucoup plus jeune que lui. Mais quand ce dernier a décidé de rompre, l’amant éconduit ne l’a pas supporté. Il a envoyé à l’employeur du jeune homme une lettre diffamatoire qui lui vaut une condamnation, relate samedi la Neue Zurcher Zeitung.

Il faut dire que dans cette lettre, le quinquagénaire dévoilait que son jeune amant, un Latino, était gay, qu’il aimait les hommes âgés et qu’il «devenait vraiment chaud avec les hommes de plus de 70 ans». ll décrivait en outre des pratiques sexuelles sans préservatif et expliquait que le jeune homme avait des profils sur plusieurs sites de rencontre gays. La missive reçue par l’employeur contenait aussi des photos du jeune homme nu.