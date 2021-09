iPhone : Il se venge en dévoilant un bug de sécurité d’iOS 15

Estimant avoir été mal récompensé par Apple, un chasseur de bugs a montré qu’il était possible de contourner l’écran de verrouillage pour accéder aux notes de l’iPhone.

Jose Rodriguez n’est pas satisfait de la façon dont il a été traité par Apple et l’a fait savoir. Ce chercheur en sécurité a publié une vidéo dans laquelle il démontre que la nouvelle mise à jour majeure du système mobile d’Apple, iOS 15, disponible depuis lundi soir au téléchargement, est victime d’une première faille de sécurité. D’après sa démonstration, en utilisant l’assistant vocal Siri et la fonctionnalité VoiceOver (option qui décrit à voix haute les éléments affichés à l’écran et active des gestes pour les contrôler), il est possible de contourner l’écran de verrouillage d’un iPhone. Il est alors possible d’accéder aux contenus des notes, où les utilisateurs conservent parfois des informations confidentielles importantes, comme des mots de passe.