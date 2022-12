Fribourg: Il s’échappe de la prison et de la police

Évasion spectaculaire en 2012

En moyenne, Bellechasse et ses 200 détenus enregistrent entre une et deux évasions par année. Un chiffre comparable à ceux d’autres prisons de taille similaire, par exemple Witzwil (BE). Exception dans ce paysage: une évasion spectaculaire de cinq détenus, travaillant en secteur fermé, avait eu lieu en 2012. Un complice externe avait alors cisaillé un grillage et laissé une voiture volée à proximité. L’un des évadés avait été interpellé en France un mois plus tard. Aucune autre évasion de ce genre n’est survenue à Bellechasse depuis lors.