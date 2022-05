Crash au Népal: L'avion aurait percuté un rocher

Crash au Népal : «Il semble que l’avion n’a pas pris feu»

Les recherches se poursuivaient lundi sur le flanc d’une montagne de l’Himalaya, où un bimoteur transportant 22 personnes s’est écrasé dimanche.

Seize corps ont été retrouvés dans l’épave de l’avion qui s’est écrasé dimanche sur le flanc d’une montagne de l’Himalaya, a indiqué lundi l’Autorité de l’aviation civile du pays. «Des équipes sont à la recherche des six autres», a déclaré à Deo Chandra Lal Karn, porte-parole de l’Autorité de l’aviation civile. «Les chances de survie sont faibles mais nos efforts se poursuivent pour les retrouver», a-t-il ajouté.

Outre les trois membres d’équipage, l’appareil transportait 19 passagers dont deux Allemands, quatre Indiens et dix Népalais. Les quatre Indiens étaient un couple, leur fille et leur fils, âgés de 15 et 22 ans, a déclaré un responsable de la police indienne, Uttam Sonawane.