Annemasse (F) : Il s’enfuit et force un péage après un retrait de permis

Arrêté pour conduite sous l’emprise de stupéfiants, le conducteur a récupéré sa voiture après le départ des gendarmes. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis.

Un jeune conducteur a fait preuve de culot dans la nuit de samedi à dimanche, en France voisine. Alors que les gendarmes motorisés de Bonneville et de Saint-Julien-en Genevois procédaient à des contrôles routiers dans l’agglomération d’Annemasse, le conducteur a attiré leur attention. L’homme circulait sous l’emprise de stupéfiants et dans un véhicule sans assurance. Résultat: il s’est vu retirer son permis de conduire. Mais, l’intéressé en a décidé autrement. Il a attendu le départ des gendarmes pour récupérer son véhicule et prendre la fuite, relatent plusieurs médias français.

Après avoir repris la route en direction d’Annecy, l’automobiliste a foncé dans la barrière du péage de Nangy pour éviter de payer. Manque de chance, il n’avait pas remarqué les forces de l’ordre qui circulaient juste derrière lui et ont assisté à son passage en force. Une course-poursuite s’en est ensuivi sur plusieurs kilomètres. Le jeune homme a finalement été intercepté et déféré devant la justice. Lundi, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains l’a condamné à six mois de prison avec sursis et 600 euros d’amendes.