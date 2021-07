Tokyo 2020 - Il s’entraîne au saut à la perche: et pan dans les dents!

Il y a un athlète à Tokyo qui est ravi de se promener avec un masque. Il s’agit d’un Anglais de 25 ans qui n’a plus toutes ses dents. Sauteur à la perche, Ha r ry Coppell en a perdu une et s’est fracassé une deuxième lors d’un entraînement sur le stade olympique de Tokyo. Il a accroché la barre qui est ensuite tombée directement sur lui , comme il l’a expliqué, images à l’appui, sur son compte Twitter.

Dans cette vidéo du 21 juillet, on peut voir Harry courir et sauter avec sa perche au-dessus de la barre, atterrissant parfaitement sur le tapis. La cascade semblait presque parfaite, mais quelques secondes plus tard, Harry n’a pas pu attraper la barre à temps et elle s’est écrasée directement dans sa bouche. «J’espère qu’il y a de bons dentistes à Tokyo», a-t-il plaisanté sur les réseaux sociaux. «C’est bête, car j’avais réussi un bon saut», a renchéri celui qui a été champion d’Angleterre en 2019 et 2020 en établissant le record de son pays avec 5,85 m.